شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسائل هامة لمرضى الغدة الدرقية .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة لمرضى الغدة الدرقية شملت الآتى :-

- تناول الأطعمة الغنية باليود مثل الحليب ومنتجات الألبان.​

- إضافة مزيد من الأسماك البيضاء إلى النظام الغذائي.​

- إضافة مزيد من البيض والفاصوليا والبقول أو اللحوم الحمراء للحصول على حديد إضافي.​

- تجنب الإجهاد فهو عامل كبير في العديد من الاختلالات والظروف الهرمونية؛ ​

لذا، يجب تجنب التوتر.​

- الإقلاع عن التدخين؛ لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة الاهتمام برفع مستوى الوعي حول الاضطرابات المرتبطة بالغدة الدرقية، وتعزيز الكشف المبكر، وتعزيز الوعي حول أهمية صحة الغدة الدرقية؛ لأن أمراض الغدة الدرقية هي الأكثر شيوعًا، وتأتي في المرتبة الثانية في الانتشار بعد مرض السكري.​