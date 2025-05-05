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91% من القراء يؤيدون ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص

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  • 91% من القراء يؤيدون ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص 1/2
  • 91% من القراء يؤيدون ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان؟، أيد غالبية ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان.

وأيد 91% من القراء ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان ، بينما عارض  9% من القراء موضوع الاستطلاع.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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