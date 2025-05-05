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شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان؟، أيد غالبية ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان.
وأيد 91% من القراء ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان ، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.
الاستطلاع
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