91% من القراء يؤيدون ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص

وأيد 91% من القراء ضبط منتحلى صفة طبيب لإدارة عيادات بدون ترخيص للعلاج النفسى والإدمان ، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012