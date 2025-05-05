شكرا لقرائتكم خبر عن الطحالب المجففة والزنجبيل.. بدائل طبيعية لعلاج الحساسية الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، للدكتورة دينا سعيد القاضى أستاذ باحث مساعد الكيمياء العلاجية التشيديه-قسم الهرمونات-معهد البحوث الطبيه والدراسات الإكلينكيه- المركز القومى للبحوث، حول أساليب علاج الحساسية الموسمية فى فصل الربيع : بين العلاجات الكيميائية الفعالة والبدائل الطبيعية الداعمة.

وقدمت النشرة الطبية، عددا من البدائل الطبيعية التى قد تساعد فى تخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو دعم الجهاز المناعى.



غسل الممرات الأنفية بمحلول ملحي (الإرواء الأنفي)، إذ يؤدي الغسل إلى التخلص من المخاط ومسببات الحساسية مباشرةً بإخراجها من الأنف، ويمكن شراء المحاليل الملحية جاهزة أو على هيئة مجموعات تضاف إلى الماء. تتكون المحاليل المنزلية من (1 لتر) ماء و1.5 ملعقة صغيرة من الملح النقي وملعقة صغيرة من صودا الخَبز.



ويُستخدم عدد من العلاجات الطبيعية لعلاج أعراض حمى القش، تشمل العلاجات التي يمكنها تحسين الأعراض مستخلصات شجيرة القبيعة والسبيرولينا (نوع من الطحالب المجففة) وغيرهما من العلاجات العُشبية.كما يحتوي الزنجبيل على العديد من الخصائص المضادة للهيستامين ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي، مما يجعله أحد طرق علاج الحساسية الموسمية بالأعشاب. ويمكن استهلاك الزنجبيل من خلال صنع شاي الزنجبيل أو تناول قطع الزنجبيل بشكل مباشر.



استخدام بعض الزيوت الأساسية: كزيت النعناع و اللافندر لكن يجب استخدام الزيوت بحذر وتحت أشراف طبى.