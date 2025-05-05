شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب أولى وثانية ثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، على أن تكون مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:

-امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع والمكفوفين) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري، على أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة.

وشدد على توجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى.

ونبه على ضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الأكمل.