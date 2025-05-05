شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق النسخة الرابعة من منتدى اسمع واتكلم لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف النسخة الرابعة من منتدى اسمع واتكلم، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو، وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويركز هذا الحدث المهم في نسخته الجديدة على قضيتين، تركز القضية الأولى على: العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف، والثانية تركز على: الشباب ودوره في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي.

ويستضيف المنتدى في جلسته الأولى، التي تتناول "العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف"؛ نخبة من الخبراء والمتخصصين، هم: المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري. ويدير الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ.

وتجري الجلسة الثانية من المنتدى نقاشًا معمقًا حول "الشباب ودوره في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي"، ويديرها الإعلامي البارز نشأت الديهي. وذلك بمشاركة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.