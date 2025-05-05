شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أحد المطارات الرئيسية فى موسكو بسبب هجوم بطائرة مسيرة يستهدف العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية إغلاق أحد المطارات الرئيسية فى موسكو بعد ورود تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف العاصمة الروسية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلام بين روسيا وأوكرانيا قد لا يكون قابلًا للتحقيق في الوقت الراهن، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق سياسي بين الطرفين قد يكون قريبًا.

وأضاف أن بلاده قد تنسحب من محادثات التسوية في حال إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق.