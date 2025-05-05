شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز، اليوم إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد أنه يفكر فى تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى الأمريكى.

بعد أقل من أربعة أشهر فقط على عودته إلى البيت الأبيض، بدأت التغييرات الكبرى فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكان أولها الإطاحة بمايك والتز من منصبه كمستشار للامن القومى، وإن كان قد رشحه لمنصب سفير واشنطن فى الأمم المتحدة.

وقد يتصور الكثيرون أن سبب ذلك القرار هو تسريبات سيجنال، حيث قام والتز بضم صحفى فى مجموعة دردشة ناقشت معلومات عسكرية حساسة. ورغم أن هذه كانت "القشة التى قصمت ظهر البعير" إلا ما سبقها من تراكمات كان السبب الأكبر فى قرار ترامب.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أسباب الإطاحة بوالتز من البيت الأبيض، وقالت إن قرار ترامب كان نتاج تراكم بطىء لإحباطه من والتز، الضابط العسكرى السابق، الذى أصبح يُنظر إليه على أنه أكثر حماسة من رئيسه فى المكتب البيضاوى لاستخدام القوة العسكرية.

وحُسم مصير والتز بعد أن ضم صحفيًّا إلى مجموعة دردشة حساسة على تطبيق سيجنال فى مارس الماضى. لكنه كان على خلاف مع كبار المسئولين منذ فترة مبكرة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بما فى ذلك ما يتعلق بتنفيذ عمل عسكرى ضد إيران، بحسب ما قاله كبار المسئولين وبعض مستشارى ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحلقة تركت بعض كبار مسئولى البيت الأبيض يتشككون بشأن الحاجة لوجود مجلس أمن قومى تقليدى لوزير الخارجية ماركو روبيو، الذى أسند إليه ترامب مهمة إدارة مجلس الأمن القومى مؤقتًا، وهو القرار الذى سيؤدى على الأرجح إلى تراجع المؤسسة التى طالما كان لها دور قوى فى تشكيل السياسة الخارجية فى الرئاسات الأمريكية المعاصرة.