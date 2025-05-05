شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة على فمه.. اعرف ضوابط تربية الكلاب وفقًا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، على كل ما يهم مالك وحائز ومربي الكلاب، للحفاظ على حياة الناس، وحظرت المادة 4 من قانون 29 لسنة 2023 حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكدت المادة 10 على إنشاء السلطة المختصة سجلات الكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخصة بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزة، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النمو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتؤكد المادة 11 على أهمية تسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة (۱۰) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة؛ وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها . ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التعريف الكلاب المرخص بها . وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وشددت المادة 12 على تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب المبينة بالجدول رقم (۲) المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وتنص المادة 13 على أن تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد (4، 7٠6، 5) من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب.