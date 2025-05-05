شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف الكنيسة من إنشاء المكتبة الباباوية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر المكتبة الباباوية المركزية، إحدى أهم المنشآت الحديثة فى منظومة التعليم فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر، حيث تبلورت فكرة إنشاء هذه المكتبة لدى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع ازدياد عدد المعاهد ومراكز الأبحاث اللاهوتية، والتي تستلزم وجود مكتبة كبيرة ومركزية تحظى بالرعاية الكنسـية، ولذلك رأت الكنيسة فكرة إنشاء هذه المكتبة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر.

وتسعى المكتبة أن تجمع في مكان واحد أكبر كمية من الكتب والمراجع والرسائل العلمية والمخطوطـات التي تفيد الباحثـين في القبـطيات والعلوم اللاهوتـية والعلوم الكنسية بصفة عامة.



جانب من محتويات المكتبة

وفى 19 نوفمبر 2019 وبحضور أعضاء المجمع المقدس تم الافتتاح الرسمى لهذه المكتبة لكى تبدأ عملها وخدماتها، تأكيدًا على اهتمام الكنيسة القبطية بنواحى التعليم والدراسة والبحث.

أهداف المكتبة

1- جمع التراث القبطي بكل أنواعه وترميمه وتوثيقه وفهرسته وتصنيفه ليَسهُل عرضه وإتاحته للدارسين والباحثين في مكان واحد.

2 - حِفـظ الإنتاج المعرف عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معنية بالبحث والتوثيق.

3- تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليًا وعالميًــا، وبالتالى الوصول إلى نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيـة ناجحة ورائدة قادرة على التفاعل مع المجتــمع الحديث للمعلومات.

4- إتاحة الأوعية المعرفية الموجودة بالمكتبة للاستعمال من خلال موقع المكتبة.



جانب من المكتبة

سبب الحاجة للمكتبة

وتعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة مصرية وطنية خالصة وهى المؤسسة الوحيدة التى لم تحمل نير الاحتلال فى أى عصر وهى فى الأساس كنيسة شعبية (لم تكن فى نشأتها كنيسة الملك أو الامبراطور) لذا أخذت على عاتقها مسئوليتان:

الأولى: الإندماج مع الشعب بكل آلامه وأفراحه وثقافته ولغته

الثانية: أن تكون خزانة أسرار الحضارة المصرية سواء اللغة والأدب المصرى القديم أو العمارة والفنون المصرية



كتب المكتبة الباباوية



أبرز محتويات المكتبة الباباوية



جانب من المكتبة الباباوية