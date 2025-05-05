شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: المجلس الوزارى المصغر يصدق بالإجماع على توسيع الجيش لعملياته فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 14 الإسرائيلية إن المجلس الوزارى المصغر صدق بالإجماع على خطط الجيش توسيع عمليته البرية فى قطاع غزة.

أكد موقع أكسيوس عن مسئول إسرائيلى أن توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة ترامب للشرق الأوسط بـ10 أيام.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة الجماعية ضمن العملية العسكرية المستمرة على غزة، ما أدى لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52,535 شهيدًا و118,491 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مع استمرار عمليات القصف وتعذّر وصول الطواقم الطبية إلى عدد من المواقع.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب جرائمها بحق النازحين في قطاع غزة، في وقت يتفاقم فيه خطر المجاعة التي تنتشر في مختلف أنحاء القطاع المحاصر؛ وواصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، عملياته العسكرية المكثفة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وصفت متحدثة منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، الوضع الصحي الكارثي بقطاع غزة بـ"الكارثي"، محذرة من أن المخاطر الصحية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع تتزايد بسبب عدم دخول أي مساعدات أو مستلزمات طبية منذ قرابة شهرين، جراء حصار الاحتلال الخانق.

وأكدت هاريس أن الفلسطينيين في غزة محرومون من كل شيء الآن، إذ إنهم يفتقرون إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، وكذلك إلى الوصول إلى الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يخافون حتى من الذهاب إلى المستشفى، بسبب استهداف العديد منها.