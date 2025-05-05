شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد العنصرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام بفترة الخماسين المقدسة، ويكثر البحث خلال الفترة الحالية عبر موقع البحث الرئيسي عن موعد عيد العنصرة 2025 والذي يسبق صوم الرسل 2025 مباشرة.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 8 يونيو 2025، بعيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس؛ بإقامة صلوات القداس الإلهي.

ويعد "العنصرة" أحد الاعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وهو ذكري حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام؛ وهم مجتمعون يصلون جاء من السماء هبوب رياح كالعاصفة وملأ جوانب البيت؛ وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم؛ بحسب رواية سفر أعمال الرسل.

ويحتفل المسيحيون بعيد العنصرة بعد خمسون يوما من عيد القيامة، ويسمى هذا العيد بعدة أسماء منها العنصرة أو عيد حلول الروح القدس، وفي عيد العنصرة، تصلي الكنيسة القداس الإلهي صباحا، وفي المساء تبدأ صلوات السجدة وهى أحد طقوس الخاصة بالعيد.