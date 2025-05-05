شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تحمل مفاجآت أو ألغازا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي انتهى من اختيار ووضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، مؤكدة أن الأسئلة لن تحمل أى مفاجآت للطلاب وسوف تخاطب الفهم وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية، مشيرة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.

فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة من التوقعات فى الموضوعات الدراسية والتركيز عليها فى المراجعة، موضحة أن الأسئلة سيتم توزيعها على جميع جزئيات المنهج الدراسى بالكامل لتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيدات ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تفرز مستوى الطلاب، مشددة على أن كل امتحان يتضمن جزئيات سهلة وبسيطة بالإضافة إلى أسئلة متوسطة تحتاج إلى تفكير ومجموعة من الأسئلة للطالب المتفوق بحيث تحدد مستوى الطلاب بشكل عام مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، موضحة أن الطلاب لن يجدوا صعوبة فى التعامل مع الأسئلة بل ستكون فى مستويات متوسطة وتفرز المستويات المختلفة التى تبدأ بالمستويات البسيطة والعليا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن أسئلة امتحان الثانوية العامة فى المواد الدراسية ستكون مناسبة لزمن الإجابة المخصص للامتحان، مشددة على أن امتحانات الثانوية ستكون مطابقة للمواصفة الفنية للورقة الامتحانية.

وشددت الوزارة على إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، و أن 70%؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30% من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.



واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنهاء التجهيزات اللوجستية والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة والشهادة الفنية للعام الدراسي 2025، حيث يتم تحهيز ومراجعة استمارات التقدم للامتحانات وتجهيز أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة والثانوية الفنية وتجهيز اللجان الامتحانية خاصة بعد إعلان جداول الامتحانات، إضافة إلى اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين ووضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والشهادة الفنية.