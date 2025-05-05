شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اليوم الختامى للورشة التدريبية الكبرى لمدربي كرة القدم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وبالشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجامعة الزقازيق.

أقيمت الورشة التدريبية تحت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للأداء الرياضي على مدار يومى 2 و3 مايو الجاري بمحافظة الشرقية بحضور 1000 مدرب كرة قدم من مختلف محافظات مصر، وذلك ضمن برنامج إعداد مدربي كرة القدم الذي يهدف إلى رفع كفاءة المدربين والارتقاء بالمستوى الفني في اللعبة.

حضر الحفل أيضا كل من الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة، واللواء ثروت سويلم والدكتورة دينا الرفاعي عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقين، وأشرف عليها كل من الدكتور محمود سعد والدكتور جمال محمد علي والدكتور مصطفى ذكي والدكتور ممدوح إبراهيم في التدريب والدكتور أحمد هشام فى التغذية، والدكتور هاني جميعة فى الإسعافات الأولية ومنطقة الشرقية لكرة القدم تحت قيادة حسين ندا وخالد جميل.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن بالتعاون مع حلمي علام نجم المقاولون العرب السابق عن انطلاق الورش التدريبية لكل محافظات مصر لمدربي كرة القدم من أجل رفع كفاءة المدربين والارتقاء بالمستوى الفني في اللعبة.

وأوضح حلمى علام أنه سعيد للغاية بثقة وزير الشباب والرياضة على تنظيم مثل هذه الورش التدريبية التى ستقام فى كافة المحافظات من أجل تطوير أداء عمل المدربين المصريين فى كل وقت.