شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 05 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 5-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 9:01
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:09 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:27
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:58 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:27
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:19 م
وقت صلاة العشاء 8:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:38
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