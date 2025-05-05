شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ودبلوماسيون وحسام زكي يقدمون العزاء لأسرة السفير حازم فهمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي على تقديم واجب العزاء، مساء الأحد، في وفاة السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وتوافد عدد من السفراء والمساعدين لوزير الخارجية وبعض الدبلوماسيين العرب إلى العزاء لمواساة أسرة السفير حازم فهمي الذي توفي قبل أيام.

وشارك في العزاء الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية الأسبق، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، سفير مصر السابق لدى تونس والجزائر ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية السفير طارق عادل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية السفير أشرف إبراهيم.

ونعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد الماضي بعميق الآسي والحزن، السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية الأحد الماضي.



كان السفير د. حازم فهمي نموذجًا مشرفًا للدبلوماسي المخلص طوال فترة عمله بوزارة الخارجية، كرس حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه فى الداخل والخارج، وتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف مواقع العمل الدبلوماسي.



كان للسفير د. حازم فهمي بصمة واضحة في مجالات متعددة وأبرزها الدبلوماسية التنموية والاقتصادية والشئون متعددة الأطراف، كما ترك اسهاما علميا بارزا عبر سنوات في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها.



وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى



عزاء السفير حازم فهمى