شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": على المستأجرين والمؤجرين بعض التنازل لنصل لحل وسط بقانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اليوم شهد بداية جلسات الاستماع لمناقشة قانون الإيجار القديم، في وجود المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وشريف الشربيني، وزير الإسكان، وتم طرح رؤية الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المستشار محمود فوزي استعرض تواريخ قوانين الإيجارات القديمة، موضحا أن النواب تحدثوا وكل منه عبر عن رؤيته العامة وليس المتخصصة في بنود القانون.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيحضر غدا، وسيعرض البيانات الحقيقية، بعدد الشقق المؤجرة والشقق المغلقة، مؤكدا أن القانون يمس فئة كبيرة من المجتمع، داعيا المستأجرين والمؤجرين أن كل يتنازل عن شيء من طلباته، والدولة المصرية قوتها في قوة وصلابة الجبهة الداخلية، للوصول لحل وسط.