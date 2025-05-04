شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لحرية الصحافة.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الكلمة المسئولة هي حجر الأساس في بناء المجتمعات المستنيرة، وأن الصحافة الرشيدة تسهم بدور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي، وتوجيه الرأي العام نحو البناء والتماسك، وأشار في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن الصحفي الواعي شريك في مشروع النهوض بالإنسان، وعامل فاعل في دعم القيم الإنسانية النبيلة.

وأوضح أن الصحافة حين تلتزم بالمهنية وتعلي من قيمة الحقيقة الواقعية، تُعد من أهم الأدوات التي تُسهم في تنمية المجتمعات، وتدعيم استقرارها، وتوجيه طاقاتها نحو الخير والبناء، مضيفًا أن الكلمة حين تصدر عن ضمير يقظ وفهم دقيق للواقع، فإنها تضيء الطريق أمام الناس، وتدفعهم نحو التفكير السليم والعمل الإيجابي.

ونوّه بأن الصحافة الحرة بما تحمله من مسئولية أخلاقية ووطنية، تؤدي دورًا محوريًّا في إرساء قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي، مشيرًا إلى أن العمل الصحفي في جوهره رسالة تربوية وتثقيفية تُسهم في تهذيب الوجدان العام، وترسي أسس التماسك المجتمعي.

وأعرب عن عميق التقدير لجميع العاملين في الحقل الصحفي ممن جعلوا من أقلامهم منابر للوعي، وسعوا في توجيه الكلمة إلى ما ينفع الناس ويعزز من ظهور الحقيقة، بعيدًا عن التهوين أو التهويل، وبما يرسّخ ثقة القارئ في الخبر والرأي والمعلومة.

كما عبّر عن اعتزازه البالغ بالمواقف النبيلة التي جسدها الصحفيون في مواطن الأزمات والنزاعات، مشيدًا بشجاعة الأقلام التي وقفت في الصفوف الأمامية لنقل الواقع، وتوثيق اللحظة، والتعبير عن معاناة الشعوب، وخاصة أولئك الذين بذلوا أرواحهم في سبيل إيصال صوت المظلوم وتسجيل وقائع الأحداث.

وختم الدكتور أسامة الأزهري بيانه بالدعاء أن يحفظ الله أهل الكلمة الصادقة، وأن تبقى الصحافة الحرة نبراسًا يهدي الناس إلى سواء السبيل، ويُسهم في بناء أوطان قوية، قادرة على مواجهة التحديات، واستشراف مستقبل أكثر إشراقًا.