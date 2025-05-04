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"نظافة الجيزة" تشن حملة بإمبابة والوراق لرفع القمامة وضبط الفريزة.. صور

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  • "نظافة الجيزة" تشن حملة بإمبابة والوراق لرفع القمامة وضبط الفريزة.. صور 1/4
  • "نظافة الجيزة" تشن حملة بإمبابة والوراق لرفع القمامة وضبط الفريزة.. صور 2/4
  • "نظافة الجيزة" تشن حملة بإمبابة والوراق لرفع القمامة وضبط الفريزة.. صور 3/4
  • "نظافة الجيزة" تشن حملة بإمبابة والوراق لرفع القمامة وضبط الفريزة.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 04 مايو 2025 05:31 م

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة مكبرة نطاق أحياء إمبابة والوراق، لتحسين منظومة النظافة ورفع كفاءتها بالشوارع، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ودفعت الهيئة بمعدات وفرق نظافة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة، ورصد وضبط الفريزة، وطلاء البلدورات، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة.

وأشار رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، إلى أن الهيئة تواصل جهودها على مدار الساعة من خلال دعم المناطق الأكثر احتياجًا بمعدات إضافية وتكثيف الورديات الليلية والنهارية.

وأكد أن فرق العمل تلقت توجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع أي شكاوى متعلقة بتراكم المخلفات، مع العمل على رفع كفاءة المعدات وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

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ازالة القمامة بامبابة
ازالة القمامة بإمبابة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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