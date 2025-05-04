شكرا لقرائتكم خبر عن "ختمة قرآنية" على روح الشيخ الطبلاوى أمام مقبرته بسيدى عمر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة القارئ الإذاعى الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي (نقيب القراء السابق) ختمة قرآنية إلى روحه الطاهرة غدا الإثنين الموافق للخامس من مايو، حيث لقى ربه فى مثل هذا اليوم عام 2020 م.

قال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: إن أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوى تحرص فى كل عام على تكريم إسم والدهم بحضور وفد نقابة القراء والعديد من محبي ومريدى ومقلدى الشيخ الطبلاوى من داخل مصر وخارجها.

وقال المحاسب إبراهيم محمد الطبلاوى (نجل الشيخ الطبلاوى): تبدأ الختمة القرآنية فى الثالثة والنصف من مساء الغد الاثنين حتى أذان العصر وسنقوم بإهداء الختمة القرآنية إلى روح الوالد الكريم بحضور جميع أفراد الأسرة و قراء القرآن ومحبى وعشاق سماع مدرسة الشيخ من داخل مصر وخارجها، وذلك ب(الحوش) -مقبرة الشيخ الكائنة بمقابر سيدى عمر بن الفارض (الأباجية).