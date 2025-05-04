شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يطمئن المستأجرين: قد لا نحرر بعض العقود للحالات غير القادرة والان مع تفاصيل الخبر

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن اليوم جلسة تاريخية، لقاء في منتهى الأهمية، ملف في منتهى الأهمية.

وتابع الشربيني، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ،:" لولا حجم المشكلة لم يكن هذا اللقاء بهذا الزخم، هناك طاقة إيجابية جراء هذا اللقاء، الجلوس بهذا الشكل لمناقشة مشروع قانون، نسعد كحكومة بأى مقترحات".

وتابع الوزير: "الإيجار القديم أزمة حقيقة، الطرفان يعانون، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق، وارد اأن نتفق أو نختلف على المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق، التطبيق هو الأهم للتشريعات".

واستكمل الوزير:" فيما يخص البعد الإنساني، المادة 7 فيها مجموعة تكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتطبيق المادة، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين، من الممكن الا يكون هناك عدم تحرير للعقود لبعض الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يخص الوحدات المغلقة من الممكن أن تكون تسببت في ظلم المالك، وهناك حالات تتمثل في الاستفادة بالوحدة على الرغم وحود بديل".

وأكد وزير الإسكان، أنه سيكون هناك تقييما عادلًا، والدولة لم ولن تتأخر عن دعم أي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل وعدد كبير جدا من المشروعات.

وتابع:" هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للايجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق.

وفيما يخص الخمس حالات لتحويل العقود، قال الوزير: "الأمر مطروح للنقاش، والأمر شوري بيننا، الجلسة استماع عايزين نسمع آراء حضراتكم، كى نصل إلى نجاح القانون في التطبيق على الأرض".