شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المنطقة الصناعية الإماراتية محطة بارزة في مسيرة التعاون الاستثماري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية إماراتية في منطقة شرق بورسعيد يعتبر محطة بارزة في مسيرة التعاون الاستثماري بين مصر والامارات، ويجسد روح الشراكة بين البلدين، ويعكس ما وصلت إليه العلاقات في كافة المجالات.

واضاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال حفل توقيع اتفاق إنشاء المنطقة الصناعية الإماراتية في شرق بورسعيد اليوم، أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين شهدت تطور ملحوظ وأصبحت واحدة من الشركاء الاستثماريين في مصر في الصناعة والخدمات اللوجستية، وبلغت قيمة التبادل التجاري العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

وأعتبر رئيس الوزراء، المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة منصة صناعية تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب وتعزز الحركة اللوجستية اعتمادا على خبرات الجانب الاماراتي وامكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس الوزراء، ان المشروع الاماراتي الجديد يمثل ثقة في مناخ الاستثمار في مصر، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن بتطوير شبكة متطورة من الطرق في قناة السويس لخدمة حركة التجارة العالمية.