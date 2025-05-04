شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 6 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 04:41 م

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات شهدت تطورا ملحوظا فى السنوات الماضية، وأصبحت دولة الإمارات واحدة من أهم شركائنا الاستثمارين فى مصر والمنطقة بما يشمل مختلف القطاعات.

وأضاف خلال كلمته فى توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي لإنشاء منطقة صناعة ولوجستية: "بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6 مليارات دولار".