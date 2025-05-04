شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 04:34 م

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

اعتمد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، على أن تكون مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية على النحو التالي:

-امتحانات الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الثاني الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

وبدأت المديريات التعليمية والإدارات التجهيز لامتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث انتهت من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفة الفنية المحددة وتحديد لجان السير، ووضع المواعيد والجداول الامتحانية لكل صف دراسي.



