شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "إنجيج للاستشارات" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار السعي نحو تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة "إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting"، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات الدعم المعلوماتي وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.

ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء الاهتمام بتطوير آليات دعم اتخاذ القرار، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تحليل السياسات العامة، ودراسة اتجاهات الرأي العام، وتقديم رؤى مستقبلية تدعم صُنّاع القرار في مختلف القطاعات.

ويتضمن التعاون بين الجانبين تبادل البيانات والدراسات، وتنظيم فعاليات مشتركة، إضافة إلى التعاون في إعداد تقارير استراتيجية وتقديم استشارات قائمة على الأدلة، بما يُسهم في دعم جهود الدولة في التخطيط ورسم السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.