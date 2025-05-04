شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 40% من مقررات تموين شهر مايو 2025 لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر مايو 2025، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في ظل نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح المنتجات للمواطنين طوال الوقت وصرفها من خلال البطاقات التموينية للمستفيدين من منظومة الدعم ،وكذلك طرحها بالمنافذ بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.