شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. وزير التعليم العالي يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

* الدكتورة شادن معاوية حنفي محمود، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.

* الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

* الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

* الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب.

* الدكتور إيهاب أحمد محمد أحمد، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

* الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنوفية.

* الدكتور حسين طه عطا سالم، عميدًا لكلية التربية، جامعة سوهاج.

* الدكتور محمود إبراهيم محمد عبدالرحمن، عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس.

* الدكتور محمد محمد خيرت محمد داود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة دمنهور.

* الدكتورة دعاء محمد سيد حسين، عميدة لكلية الطب، جامعة السويس.

* الدكتور هاني شحته إبراهيم السيد غنيم، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة بنها.

* الدكتور محمد أحمد عبداللطيف إبراهيم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة.

* الدكتور أحمد عبد الرحمن سيد أحمد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة، جامعة بورسعيد.

* الدكتور مسعد رضوان عبد الحميد حسن، عميدًا لكلية العلوم الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

* الدكتور عصام علي أمين عبدالصمد، عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة.

* الدكتور عمرو عبدالسلام قنديل شعت، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة عين شمس.

* الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الوادي الجديد.

* الدكتور أحمد أنور عبدالغني يونس، عميدًا لكلية الطب، جامعة قناة السويس.

* الدكتورة مها فريد محمد سليمان علي، عميدة لكلية العلوم، جامعة قناة السويس.

* الدكتور محمود محمد سليمان علي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.

* الدكتورة عبير محمد زكريا عبد العزيز بركات، عميدة لكلية التمريض، جامعة المنصورة.

* الدكتور شريف مسعود أحمد البدوي خريبة، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة المنصورة.

* الدكتور محمود محمد محمد عطية، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الزقازيق.