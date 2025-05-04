شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات في عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.

واستهل المهندس شريف الشربيني عرضه خلال الاجتماع بالإشارة إلى موقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها من جانب وزارة الإسكان في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بإقامة محطات وشبكات المياه والصرف الصحي بمختلف القري المستهدفة، موضحا أنه تم الانتهاء من 1379 مشروعا من اجمالي 1811 مشروعا، وجار استكمال الأعمال لباقي المشروعات.

كما استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخطط العام لمنطقة الأهرامات (سفنكس – دهشور)، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الخبراء في التخطيط والتنمية السياحية لمراجعة الدراسات المقدمة من المكتب الاستشاري لتطوير وتنمية هذه المنطقة الواعدة.

وانتقل الوزير للحديث عن جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم والمناسب لمختلف شرائح المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بتنفيذ التوجيه الصادر من فخامة الرئيس بطرح 400 ألف وحدة سكنية تتضمن وحدات متوسطة وفوق المتوسطة وفاخرة، ووحدات لمحدودي الدخل.

وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه تم فتح باب الحجز للطرح الأول الذي يضم 35088 وحدة سكنية (متوسط – فوق المتوسط) من اجمالي عدد وحدات يتجاوز الـ 261 ألف وحدة سكنية لمحور الإسكان " متوسط الدخل – فوق المتوسط - الفاخر"، على أن يتم استكمال مراحل الطرح الخمس خلال الفترات القادمة حتى منتصف عام 2026، منوها إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة طرح 115 ألف وحدة سكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودى ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف الخاص بتسويق الوحدات ملك الوزارة من خلال شركات التسويق العقاري، موضحاً أن عدد المشروعات التي يتم تسويقها تصل إلى 65 مشروعا، تضم نحو 75500 وحدة سكنية.

وانتقل الوزير للحديث عن الموقف التنفيذي لمبادرة "بيت الوطن" للعاملين المصريين بالخارج، مشيراً إلى الإجراءات الخاصة بطرح المرحلة العاشرة من المبادرة، وما تم اتخاذه من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي تلبية لاحتياجات المواطنين والطلب المتزايد على الشراء، ولفت الوزير إلى أن اجمالي المبيعات من مراحل مبادرة "بيت الوطن" وصل إلى نحو 10 مليارات دولار حتى الان.

كما تناول الوزير الموقف الخاص بمبادرة "بيتك في مصر"، وما تم طرحه من وحدات سكنية في عدد من المشروعات، لافتا إلى نسب الحجز المرتفعة لهذه الوحدات، وما تم تحصيله من قيم لمبيعات الوحدات.

وخلال الاجتماع، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الموقف الخاص بتشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، وفي ضوء ذلك تم استعراض عدد من التجارب العالمية في إدارة الحدائق العامة وتنمية المناطق المحيطة، والذي يتم عن طريق طرح الحدائق من خلال مشروع تنموي، لافتا إلى أن هناك عددا من النماذج المختلفة لطرح حدائق القاهرة، ومنها الأزبكية، وحديقة إمبابة، وحديقة الفسطاط، وقد تم التنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات لإعداد مجموعة من هذه الفعاليات بالحدائق خلال فترة ما قبل التشغيل، حتى يتم تعيين الشركة المسئولة عن التشغيل والإدارة، كما تم إعداد دليل تفصيلي للتشغيل لتنظيم إدارة الأنشطة المختلفة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير بعض نماذج الأنشطة الاستثمارية بالحدائق العامة مثل الأكشاك، والأنشطة الترفيهية، والفعاليات الثقافية، والمساحات الإعلانية، بالإضافة إلى الزراعة الحضرية.

كما استعرض وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمكونات مشروع حدائق الفسطاط، مشيرًا إلى أن مساحة المنطقة الاستثمارية بالحديقة تصل إلى حوالي 140 ألف متر مربع، وتتكون من 12 مبني مطاعم، وعدد 4 مولات تجارية، وكذا 5 نوافير، بالإضافة إلى مسرح وساحة احتفالات، ولاند سكيب، وعدد 2 موقف سيارات علوي وآخر سفلي، كما استعرض الموقف الخاص بمنطقة المغامرة والتي تبلغ حوالي 99 ألف متر مربع، وتتكون من منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبني ألعاب أطفال، ومبني دورات مياه واعمال مرافق ولاند سكيب.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي للتلال (اللاند سكيب) داخل المشروع، موضحًا مساحتها والتي تبلغ حوالي 122 ألف متر مربع، وتشمل مناطق ألعاب أطفال، ومنطقة جلوس ومشاهدة، ومنطقة احتفالات بالإضافة إلى ما يتعلق بالزراعات وتنسيق مواقع التباب، وأعمال انارة الممرات، كما أشار إلى مساحة منطقة النهر والتي تبلغ حوالي 131 ألف متر مربع، وتتكون من 3 مراحل لمجرى النهر شامل التسويات وعزل مجرى النهر، وكذا أعمال المرافق واللاند سكيب على ضفاف النهر، وكذا عدد 3 مطاعم.

كما أشار إلى الحدائق التراثية بالمشروع، موضحًا أنها تقام على مساحة حوالي 203 الاف متر مربع، وتشتمل على عدد 2 مبني الزوار، ومبني خدمي وعدد 3 مبانى مطاعم، مشيرًا إلى الموقف الخاص بالمخزن المتحفي والذي يبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، ويتكون من 3 قاعات على مناسيب متعددة بشكل معماري مميز لحفظ وعرض الآثار.

كما استعرض الوزير الموقف الخاص بمنطقة الأسواق، مشيرًا إلى انها تقام على مساحة حوالي 115 ألف متر مربع، وتشمل عدد 13 مبني أسواق حرفية (حرف زجاجية)، وعدد 6 مبان فندقية، وعدد 6 نوافير وأعمال لاند سكيب، كما تناول الموقف الخاص بمنطقة القصبة والتي تبلغ مساحتها حوالي 206 الاف متر مربع، وتحتوي على عدد 4 مبانى مطاعم، وعدد 10 مباني تجاري سكني، ومجمع للسينمات، ومبني إداري، ومبني متعدد الاستخدامات وأماكن انتظار السيارات.