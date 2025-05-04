شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان غزالى: لدينا رغبة أن نكون دولة ناشئة ومصر تمتلك الإمكانيات والخبرات لدعمنا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

وأعرب الرئيس عثمان غزالى عن جزيل شكره لما وصفه بـ"الشرف الذى منحنى الرئيس السيسى إياه أنا وبلادي لزيارة جمهورية مصر العربية"، معبرًا عن عميق الامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظوا بهما منذ أن وطأت أقدامهم الأراضى المصرية.

وأشاد "غزالى"- فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم الأحد- بالروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين والتى أسهمت فى تدريب العديد من الكوادر فى جمهورية القمر المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الدعم لكبار المسؤولين فى بلاده.

وقال "غزالى"، إن لديهم الكثير من الدارسين بالأزهر الشريف، وأن مؤسسة الأزهر الشريف كانت أساسًا فى تأهيل مفتى جمهورية القمر السابق، والذى كان يعتبره أبيه الروحى.

وأشار إلى أن بلاده تستمر فى تقديم الدعم السياسى لجمهورية مصر العربية فى مختلف المحافل الدولية، ودعم القضايا الكبرى التى تهم العالم بأسره.

وقال "غزالى"، إننا نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لاستقلالنا، مضيفًا:" نشكر مصر على دعمنا فى كل الأمور الخاصة بالسيادة"، وأكد على وجود إرادة مشتركة بين البلدين فى تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها.

وأثنى رئيس جمهورية القمر المتحدة، على الدور القيادى لمصر وللرئيس السيسى من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، ورفض الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وكل الخطط التى تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال "غزالى"، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل الدخول لأي مواطن قمرى إلى مصر لأى أسباب صحية والعكس.

وأكد أن بلاده لديها رغبة لأن تكون دولة ناشئة عام 2030، مشيرًا إلى أن مصر لديها الخبرات والإمكانات لدعمهم فى كافة المجالات.