شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا مائل للحرارة نهاراً وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 5 مايو 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية ، وشبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.