شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية القُمر: مفتى بلادى السابق "أبى الروحى" تأهليه كان فى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

وأعرب الرئيس عثمان غزالى عن جزيل شكره لما وصفه بـ"الشرف الذى منحنى الرئيس السيسى إياه أنا وبلادي لزيارة جمهورية مصر العربية"، معبرًا عن عميق الامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظوا بهما منذ أن وطأت أقدامهم الأراضى المصرية.

وأشاد "غزالى"- فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم الأحد- بالروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين والتى أسهمت فى تدريب العديد من الكوادر فى جمهورية القمر المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الدعم لكبار المسؤولين فى بلاده.

وقال "غزالى"، إن لديهم الكثير من الدارسين بالأزهر الشريف، وأن مؤسسة الأزهر الشريف كانت أساسًا فى تأهيل مفتى جمهورية القمر السابق، والذى كان يعتبره أبيه الروحى.

وأشار إلى أن بلاده تستمر فى تقديم الدعم السياسى لجمهورية مصر العربية فى مختلف المحافل الدولية، ودعم القضايا الكبرى التى تهم العالم بأسره.