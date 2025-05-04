شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اتفقت مع الرئيس عثمان غزالى على الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم- الأحد-عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالى فى بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.

وقال الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع "غزالى" بقصر الاتحادية اليوم الأحد- إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس غرالى، ناقشا خلالها أطر التعاون القائمة، واتفقا على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الرئيس السيسى، استعداد الحكومة المصرية والشركات المصرية لدعم خطة التنمية فى جمهورية القمر المتحدة، واستعداد مصر الكامل للتعاون مع جمهورية القمر المتحدة فى مجالات الصحة والسياحة والبنية التحتية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات عكست توافقًا فى الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب.

كما أكد الرئيس السيسى، اتفاقهما على الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة، إزاء مختلف القضايا الدولية.