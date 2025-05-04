شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق مشترك من الجيشين الإسرائيلى والأمريكى فى سقوط صاروخ مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: فريق مشترك من الجيشين الإسرائيلي والأمريكي سيجري تحقيقا في سقوط الصاروخ الحوثي بمطار بن جوريون.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أنه سيواجه أي قصف على إسرائيل بأضعاف مضاعفة، مؤكدًا أنه سيوجه ضربة قاسية للحوثيين، ردًا على الصاروخ الذي أُطلق اليوم، على وسط تل أبيب.