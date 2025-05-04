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تحقيق مشترك من الجيشين الإسرائيلى والأمريكى فى سقوط صاروخ مطار بن جوريون

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تحقيق مشترك من الجيشين الإسرائيلى والأمريكى فى سقوط صاروخ مطار بن جوريون

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 04 مايو 2025 01:36 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: فريق مشترك من الجيشين الإسرائيلي والأمريكي سيجري تحقيقا في سقوط الصاروخ الحوثي بمطار بن جوريون.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أنه سيواجه أي قصف على إسرائيل بأضعاف مضاعفة، مؤكدًا أنه سيوجه ضربة قاسية للحوثيين، ردًا على الصاروخ الذي أُطلق اليوم، على وسط تل أبيب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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