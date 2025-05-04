شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اتفقنا على تعزيز التعاون مع جمهورية القمر المتحدة بالمجالات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم- الأحد-عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

ورحب الرئيس السيسى بالرئيس عثمان غزالى فى بلده الثاني مصر، معربًا عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية بين البلدين والروابط التي تمثل أساسًا للبناء عليها.

وقال الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع "غزالى" بقصر الاتحادية اليوم الأحد- إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس غرالى، ناقشا خلالها أطر التعاون القائمة، واتفقا على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.