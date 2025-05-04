شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر والقُمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعثمان غزالى رئيس جمهورية القُمر المتحدة، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول آليات التشاور السياسي بين البلدين، كما شهدا مراسم التوقيع على اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة القمر المتحدة، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وزير الخارجية المصرى الذكتور بدر عبد العاطى ونظيره فى جمهورية القمر المتحدة.