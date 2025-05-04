شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة زراعية مغشوشة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مديرية التموين بالتصدى لكافة ممارسات الغش التجارى أو تهريب السلع المدعمة وحيازة وتداول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، حفاظًا على سلامة المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير مجهودات مديرية التموين خلال الأسبوع الماضى، والذى تضمن قيام المديرية بتحرير 90 محضر جنحة و520 محضر إثبات حالة للمخابز المخالفة، بالإضافة إلى ضبط 447 بطاقة تموينية بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية بناحية منشأة القناطر.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أنه تم ضبط كمية من الدقيق المهرب مقدارها 160 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بناحية مراكز البدرشين والصف وأوسيم وأطفيح وحى المنيرة.

وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وإداراتها الفرعية ضبطت إحدى السيارات التي تقوم بتهريب السولار وتم التحفظ على 4000 لتر سولار بناحية مركز منشأة القناطر، وكذلك تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بغش السماد الزراعي بناحية مركز الصف وتم التحفظ على 160 طن من المنتج النهائي والخامات المستخدمة في التصنيع وكذلك تم التحفظ على الأدوات والآلات المستخدمة.