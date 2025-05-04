شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة يشدد على تفعيل الإشراف اليومي بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية بإدارة العمرانية التعليمية، للوقوف على الواقع الميداني للمدارس، وضمان تفعيل ما صدر من توجيهات وتكليفات وزارية حاسمة بشأن انتظام الدراسة، وانضباط الأداء، ومتابعة سير الاختبارات التقييمية.

وحرص وكيل الوزارة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، على مشاركة طلاب مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات طابور الصباح، والوقوف على مدى التزام المدرسة بتنظيم اليوم الدراسي.

ووجّه بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في رصد الظواهر السلوكية والتعامل معها تربويًا، مؤكدًا ضرورة تطبيق لائحة الانضباط رقم 150 لسنة 2024 بكل حزم وعدالة.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تفعيل الإشراف اليومي خاصة أثناء الفسحة، والاهتمام المنتظم بسجلات الغياب اليومية.

وخلال زيارته لمدرسة أحمد زويل الرسمية، أصدر وكيل الوزارة، تنبيهًا بشأن الالتزام الكامل بالزي المدرسي، ومراعاة النظافة العامة كسلوك حضاري ينعكس على انتماء الطالب لمؤسسته التعليمية.

ووجّه بضرورة تحري الدقة في تصحيح التقييمات ورصد الدرجات بما يضمن العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

ورصد خلال زيارته لمدرسة الصديق تعليم أساسي، حاجتها إلى تعزيز مستوى النظافة والانضباط، موجهًا الإدارة بتفعيل سجل الغياب، وتشغيل جروبات أولياء الأمور لتحفيز الحضور والمتابعة اليومية.

وأكد ضرورة استثمار الأنشطة كوسيلة جذب للطلاب وتحقيق اندماجهم الكامل في الحياة المدرسية، إلى جانب تفعيل سجلات الدرجات والتقييمات.

وفي ضوء الظروف الجوية الأخيرة، وجّه "عطية" خلال زيارته لمدرسة الشهيد أحمد جمال الفقي، بضرورة تعليق القسم والعلم بالفصول تأكيدًا على الهوية والانتماء، مع الالتزام بالزي المدرسي.

ونبه على عقد امتحان التقييم يوم الإثنين القادم، عوضًا عن الأربعاء الذي وافق سوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على حق الطلاب في التقييم والاستعداد الجيد.

وفي ختام جولته، تفقد وكيل الوزارة، مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، مشيدًا بالانضباط الملحوظ، ووجّه بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والتفاعل الإيجابي مع أولياء الأمور عبر الجروبات الرسمية لتأكيد أهمية الحضور اليومي. كما شدد على ضرورة تصحيح التقييمات أولًا بأول، والمتابعة المستمرة لنظافة البيئة المدرسية.



