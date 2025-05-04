شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بمنطقة أرض النجوم و6 أكتوبر فى بولاق والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه، عددًا من مشروعات الصرف الصحي بنطاق حي بولاق وحي الهرم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيًا الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم و6 أكتوبر للاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

واستمع النائب، إلى شرح من مهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الإنجاز، موجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل في المشروع.

وأكد، نائب المحافظ، أهمية المشروع في القضاء على مشكلة الطفوحات المتكررة للصرف الصحي بالمنطقة.

واستكمل النائب، جولته الميدانية بمعاينة شوارع نبيل طه والعمدة وعمرو بن العاص بنطاق حي الهرم، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنسيقية لسرعة البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي مع التوجيه بتذليل أي معوقات قد تطرأ على سير الأعمال، وضرورة التواصل المباشر في أي مستجدات طارئة.

رافق نائب المحافظ محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق، ويسري رياض رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الجيزة، ومحمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وطارق فاروق مدير مشروعات الصرف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، ومسؤولي شركات كهرباء جنوب القاهرة والاتصالات والغاز والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للمشروعات.







