شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 32.4 مليار جنيه قروض لدعم أكثر من 213 ألف مشروع ضمن "مشروعك" والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأحد حول جهود المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر أبريل 2025، و ذلك فى ضوء جهود الدولة المستمرة لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت د. منال عوض أن "مشروعك" نجح منذ انطلاقه فى عام 2015 حتى أبريل الماضى فى تمويل 213,689 ألف مشروعًا، بإجمالى قروض تجاوز 32,4 مليار جنيه، مما أسهم فى توفير 1,427,891 مليون فرصة عمل فى مختلف المحافظات، مؤكدة أن المشروع أصبح ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف ربوع مصر.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" يشهد تطورًا ملحوظًا فى حجم الإقبال من الشباب وأصحاب الأفكار الريادية، بفضل التسهيلات المقدمة والدعم الفنى والتنسيق المستمر مع البنوك المشاركة ، كما ساهم فى تقليل معدلات البطالة، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا، عبر دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدر دخلاً حقيقيًا وفرص عمل للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن محافظات المنيا، سوهاج، وبنى سويف جاءت فى مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات الممولة فى ظل جهود الوزارة لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار المحلى وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل ، حيث نفذت محافظة المنيا وحدها 23,4 ألف مشروعًا بقروض تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وفرت 157,4 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ 23,2 ألف مشروعًا بقروض بلغت 4,3 مليار جنيه وفرت 153,9 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بتنفيذ 19,2 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 101,8 ألف فرصة عمل.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وحدات "مشروعك " فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.