وزير التموين: رفع الطاقة الإنتاجية لشركة قها وتكثيف المعروض بأسعار عادلة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبده مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة والدكتور سعيد الدليل الرئيس التنفيذي للشركة.



وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع

ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من السلع ومنتجات الشركة بالأسواق المحلية، إضافة الى خطط الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مع ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين، مؤكدا على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية.

كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء المالي والتسويقي للشركة، وشدد الوزير على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع

وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك، كما أكد ممثلو الشركة التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.