شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التأثيرات السلبية لتغير المناخ بالشرق الأوسط تتطلب توفير تمويلات ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التعاون الأردنى الألمانى .. رفع الوعى فى مجال الصرف الصحى" والمنعقدة ضمن فعاليات "أسبوع المياه العربى السابع" والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 4 - 6 مايو.

أشار سويلم إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة الطلب على المياه نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن هذه التغيرات المناخية تتطلب توفير تمويلات ضخمة لتنفيذ مشروعات عديدة للتكيف مع هذه التغيرات، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على موازنات هذه الدول.

وأضاف أن دول المنطقة تُعد من أقل دول العالم تسبباً فى التغيرات المناخية، وبالتالى فإنه يجب على الجهات المانحة بالدول الأكثر تسبباً فى تغير المناخ توفير تمويلات - على هيئة منح وليس قروض - لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بدول المنطقة مثل الحماية من إرتفاع سطح البحر فى الساحل الشمالى لمصر .

وأكد على أهمية توسع الدول النامية فى تنفيذ مشروعات لمعالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات تحلية المياه للتخفيف من التحديات المائية التى تواجهها هذه الدول والتى تزداد حدتها مع التغيرات المناخية، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال منح تقدمها الدول المتقدمة والمتسببة فى التغيرات المناخية .