شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح الزراعى: طرح بيض المائدة للمواطنين بسعر 115 جنيها للطبق والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، طرح إنتاج المشروعات التابعة لجمعيات الإصلاح الزراعي بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث يتم طرح بيض المائدة الأبيض بسعر 115 جنيه للطبق، وبيض المائدة الأحمر بسعر 120 جنيها للطبق، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بمضاعفة الإنتاج ومنافذ البيع والطرح للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تابعت الهيئة أعمال حصاد وتوريد القمح لدى المزارعين من منتفعي الإصلاح الزراعي، للتيسير عليهم، وإزالة أية عقبات تواجههم.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتيسير على المنتفعين، ومتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح، وتشجيع المزارعين على التوريد.

وأضاف الفولي، أنه تم تشكيل لجان بمديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، للتواصل الدائم والتواجد بين المزارعين في الحقول ومتابعة أعمال الحصاد، والتواجد بنقاط التجميع والصوامع، للوقوف على أية مشكلات تواجه المزارعين، وتذليل العقبات والتيسير عليهم.

وتابع رئيس الهيئة أنه تم أيضا تشكيل غرف عمليات بالمديريات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالهيئة للمتابعة المستمرة، في إطار الدعم الذي تقدمه الهيئة المنتفعين.

وفي سياق متصل، أشار الفولي، إلى مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتدخل السريع لإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها، والتعامل مع البلاغات في حينه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اي حالة تعدي، للحفاظ على الرقعة الزراعية.