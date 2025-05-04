شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ورئيس جمهورية القمر الاتحادية يشهدان مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وغزالي عثماني رئيس جمهورية القمر الاتحادية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول آليات التشاور السياسي بين البلدين، كما شهد مراسم التوقيع على اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة القمر الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة.

كما شهد مراسم التوقع على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية القمر، ووقع مذكرات التفاهم وزيرا خارجية البلدين.