شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتسلم دعوة من رئيس العراق لحضور القمتين العربيتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية العراق ويتسلم دعوة لحضور القمتين العربيتين
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية العراقي قام بتسليم الرئيس السيسى دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥، كما نقل للرئيس السيسى تحيات رئيس الوزراء العراقي.مدبولى باجتماع "المحافظين": شغلنا الشاغل ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين؛ بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات، وقال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لابد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.
تشديد رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من السادة المحافظين، ولن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح؛ فهذا الملف سيتم غلقه للأبد؛ من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة نظام جديد ستكون جميعها اختيار من متعدد خاصة بعد أن أصبحت المادة غير مضافة للمجموع بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وأصبحت مادة نجاح ورسوب فقط، حيث ستكون الأسئلة اختيار من متعدد بدون أن يكون فيها أسئلة مقالية، وذلك بعد خروجها من المجموع.
في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على توفير كافة الخدمات للركاب من ذوي الهمم وللتيسير عليهم في إنهاء إجراءات سفرهم، تم الاتفاق علي مجموعة من الإجراءات الخاصة والدائمة بالتنسيق المتبادل بين شركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران لتقديم خدمة Passengers with Reduced Mobility (PRM) للركاب المسافرين من ذوي الهمم بمبني الركاب رقم (3).
عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر أبريل 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك في قاعة علي باشا إبراهيم، وبمشاركة نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية المتميزة.محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنجاز مشروع مستشفى بولاق الدكرور الجديد وتطوير محيطه
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا مع كل الجهات المعنية بأعمال إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد وأعمال التطوير الجارية بمحيطه، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وبحث المعوقات لإزالتها والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتحقيق أقصى استفادة من الأعمال.
أكدت المديريات التعليمية والإدارات على أن أسئلة امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تتضمن جزئيات المنهج الدراسى بأكمله، موضحة أن الأسئلة لا تقتصر على جزئيات بعينها بل تشمل جميع جزئيات المنهج حسب الوزن النسبى للمواصفة الفنية وكل مادة، موضحة أن الأسئلة يجب أن تكون متدرجة من حيث الصعوبة بحيث تقيس نواتج التعلم والمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.الاحتلال: منظومتا ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية فشلتا فى اعتراض صاروخ اليمن
قال جيش الاحتلال: منظومتا ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية فشلتا في اعتراض الصاروخ اليمني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 4 مايو 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائي، على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولي، بعد التراجع عن فكرة إقامتها خارج مصر.
استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، الأحد 4 مايو 2025، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، وسجلت الأسعار في بداية التعاملات:
- عيار 24 يسجل 5303 جنيهات
- عيار 21 يسجل 4640 جنيهاً
- عيار 18 يسجل 3977 جنيهاً
- عيار 14 يسجل 3093 جنيهاً
- سعر الجنيه الذهب يسجل 37120 جنيهاً
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