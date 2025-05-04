شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: 55% من الوصفات الدوائية لا تحتاج إلى مضادات حيوية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن منظمة الصحة العالمية سجلت مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية من أهم 10 تهديدات صحية عالمية، مشيرا إلى أنها تتسبب فى وفاة 5 ملايين شخص عالميا .



وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية أنه فى عام 2050 متوقع أن يكون ضحايا مقاومة الميكروبات بسبب الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية 10 ملايين شخص عالميا.



وأشار إلى أن سوق الدواء يبلغ حجمة 309 مليار جنية بحجم 12 الف صنف دواء باجمالى 3 مليار عبوة وقال من بين كل 100 علبة دواء بينهم 11 علبة مضاد حيوى مشيرا الى أن 55% من الوصفات الدوائية لا تحتاج الى المضادات الحيوية المدونة بها .

ومن جانبة أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن العالم يواجه أزمة حقيقية فى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن المشكلة تمتد لتشمل البكتيريا، الفطريات، والفيروسات، التى تطورت عبر التاريخ لتتغلب على العلاجات المتاحة، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة.

وأوضح أن مقاومة الميكروبات أصبحت تهديدًا عالميًا، حيث تُوفى نحو 5 ملايين شخص بسبب هذه الظاهرة، محذرًا من أن التكاليف المتوقعة للتعامل مع المشكلة قد تصل إلى أرقام كبيرة، لما لها من أبعاد صحية واقتصادية كبيرة.

وأشار إلى أن التصدى لهذه الأزمة يتطلب ترصدًا دقيقًا، وجهودًا توعوية واسعة، خاصة فى التعاون مع الأطباء والصيادلة لإنشاء "سيستم" متكامل يشمل:

- تنظيم عمليات شراء الدواء

- وصفه بالشكل الصحيح

- التعامل الواعى مع طرق استخدامه

- اتخاذ إجراءات وقائية لمنع العدوى قبل حدوثها



كما شدد على أهمية اعتماد المستشفيات وتطبيق إدارة فعالة للدواء، إلى جانب الاستثمار فى التغذية كجزء من المنظومة الوقائية.