شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: مقاومة المضادات الحيوية تسهم فى 10% من حالات الوفاة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أهمية الالتزام الجاد بتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، معتبرًا مقاومة المضادات الحيوية تهديدًا متزايدًا على مستوى الصحة العامة عالميًا.

جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد المؤتمر السنوى لمكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة دمج معايير مكافحة العدوى ضمن جميع مستويات الخدمة الصحية، خاصة فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، لضمان بيئة آمنة للمرضى والطواقم الطبية، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى خفض مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وتوجه الدكتور أحمد السبكى بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لدورها فى دعم المنظومة الصحية خلال فترات الأزمات، من خلال التنسيق الفعّال داخل وخارج مصر مشيرا الى التعاون المرتقب بين الهيئة وهيئة الرعاية الصحية، بمشاركة نحو 42 ألف طبيب، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الوقاية والرقابة الصحية.

وأُشاد بالدور الرقابى لهيئة الدواء المصرية فى تنظيم استخدام المضادات الحيوية ومكافحة العدوى، إلى جانب جهود الرقابة الصحية فى تطوير آليات الرقابة داخل المستشفيات، ضمن إطار الحوكمة الصحية الفعالة.

وأكد أن مقاومة المضادات الحيوية تسهم بنحو 10% من حالات الوفاة عالميا، مع توقعات بتكاليف صحية واقتصادية قد تصل إلى 3 ملايين يورو مستقبلًا، مما يعزز أهمية رفع الوعى بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية كأداة فعالة يجب التعامل معها بحذر.

وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى إنه يوجد تعاون مع هيئة الدواء المصرية بشأن الانتهاء من الادلة الارشادية الموحدة فى التستخدام الامثل للمضادات الحيوية مضيفا انه يوجد ٨ ادلة استرشادية هامة تم اصدارها لتوحيد برتوكولات العلاج بنا يتفق مع معايير الجودة.