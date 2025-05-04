شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على هذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار تكون خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 26 درجة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.