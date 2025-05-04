شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات مايو 2025 من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات مايو 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية في ظل تسهيل عملية الصرف وحصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

على جانب آخر يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدماته لأكثر من 2 مليون عميل وأن صرف المعاشات متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM' سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.