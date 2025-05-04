شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: معدل استخدام المضادات الحيوية بين المصريين 31 جرعة يوميا لكل 1000 مواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أهمية مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات بسبب الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن قضية مقاومة المضادات الحيوية لا تمس صحة الإنسان فقط، بل تمتد لتشمل صحة الحيوان أيضاً، خاصة أن نحو 5 ملايين حالة وفاة سنويًا مرتبطة بهذه الظاهرة، بحسب التقديرات العالمية.

وأوضح الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن سوق الدواء المصري يُعد من أكبر الأسواق فى المنطقة، حيث تصل قيمته إلى نحو 309 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف صنف دوائي، بإجمالى مبيعات يبلغ 407 مليون عبوة سنويًا.

وأشار إلى أن من بين كل 100 عبوة دواء، هناك 11 عبوة تحتوى على مضادات حيوية.

وأكد أن هناك مسؤولية قومية كبيرة فيما يخص الترصّد الدوائي، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأعلى استخدامًا للمضادات الحيوية فى المنطقة، بمعدل 31 جرعة يوميًا لكل 1000 مواطن، ويمثل ذلك 50% من إجمالى استخدام المضادات.

وفى هذا السياق، بدأت هيئة الدواء اتخاذ إجراءات حازمة، لتقليل استخدام المضادات الحيوية ومن أبرزها:

- منع صرف أى مضاد حيوى إلا بوصفة طبية ك

- عدم تخزين المضادات إلا فى الثلاجات حسب الاشتراطات.

- تقليل عدد العبوات الدوائية المتاحة، حيث انخفضت من 240 ألف عبوة إلى 33 ألف فقط هذا العام.

- تنفيذ أكثر من 15 ألف حملة تفتيش على المصانع والصيدليات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأدوية العالمية، وبدأت جهودها لضبط استخدام المضادات الحيوية البيطرية، والتى تُباع حاليًا فى محلات عامة أو من المزارع مباشرة، واصفًا الوضع بـ"الكارثة الصامتة".

وأوضح الغمراوى أن الهيئة تنفذ حملات توعية مكثفة داخل المؤسسات، تستهدف العاملين فى المجال الصحي، الصيادلة، وطلبة الجامعات، وخصوصًا كليات الصيدلة، بهدف نشر الوعى بخطورة الاستخدام العشوائى للمضادات.

وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة وفعالة للتحكم فى تداول المضادات الحيوية، من أجل مستقبل صحى أكثر أمانًا.