شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن منصة سياحة اليخوت المحلية والان مع تفاصيل الخبر

تشغل وزارة النقل منصة اليخوت المحلية، حيث تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية فى مصر وتعظيم اليخوت المحلية، وتتولى وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى إدارة المنصة.

وتهدف المنصة إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية فى المراين المختلفة، كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكى اليخوت والمستثمرين فى قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية بالاضافة إلى مساهمة المنصة فى تحفيز القطاع البحرى المحلى وفتح فرص جديدة للاستثمار فى مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمى خدمات (الدعم اللوجستي، و الصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادى المراين.

كما ستساهم فى تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية فى المراين السياحية المختلفة.

وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع نافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التى سبق واطلقتها وزارة النقل فى سبتمبر 2022 لتقديم اعلى مستويات من الخدمات الرقمية فى مجال سياحة اليخوت وتبسيط الاجراءات الخاصة بها خاصة وان هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، و تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوما.