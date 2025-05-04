شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الصحى المصرى: نشرنا 8 أدلة إرشادية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحى المصري، أن الاهتمام بالصحة العامة يأتى على رأس أولويات المجلس، خاصة فيما يتعلق بوضع آليات واضحة للتعامل مع المضادات الحيوية، واستخدامها الرشيد من خلال الأدلة الإرشادية والتوعية المجتمعية.

وأوضح خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، أن المجلس نشر 8 أدلة إرشادية حتى الآن، ضمن جهود متكاملة تشمل التوعية، ومكافحة العدوى، والتدريب، وذلك بالتعاون مع جهات وطنية معنية بالمجال الصحي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تطوير مزيد من الأدلة بالتعاون هيئة الدواء المصرية.

ووجه الدكتور لطيف الشكر للدكتور أحمد السبكي، مشيداً بجودة الدعم والتمويل المقدم لتحقيق هذه الأهداف، معرباً عن تطلعه إلى التوصيات القادمة التى ستسهم فى دعم المجال الحيوى وتعزيز الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبة قال الدكتور أحمد طة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن هناك وفيات عالمية تقدر بنحو 5 ملايين مواطن بسبب الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أنه فى 2050 يتوقع وفاة 10 ملايين حالة بسبب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية وتابع : خسائر الاقتصاد متوقع وصولها لـ100 تريليون دولار.